Дженнифер Энистон запускает свой бьюти-бренд

Селебрити наконец иметь собственную компанию

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон анонсировала запуск своего бренда косметики. Радостной новостью актриса поделилась в своем Instagram.

Известно, что бьюти-бренд Дженнифер Энистон называется LolaVie, как и первый парфюм, который актриса представила в 2010 году.

По данным Ведомства по патентам и товарным знакам США, в июле 2019 компания LolaVie подала заявку на регистрацию товарного знака на косметические продукты, среди которых «лосьоны для лица и тела, немедикаментозное мыло для лица и тела, немедикаментозные средства для ухода за кожей, гели для душа, дезодорант и средства по уходу за волосами».

Ожидается, что в продажу косметика от Дженнифер Энистон поступит уже 8 сентября этого года. Приобрести ее можно будет на официальном сайте бренда LolaVie.

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