Секси Адель снова застукали на свидании с новым бойфрендом

Личная жизнь селебрити начала налаживаться

Британскую певицу Адель раз заметили на свидании с ее новым избранником спортивным агентом Ричем Полом. Папарацци сфотографировали артистку с бойфрендом, когда те выходили из ресторана Opium в Лос-Анджелесе.

На свидание Адель оделась смело и сексуально, подчеркнув свою пышную грудь и подтянутые ноги, которые подчеркнула мини-юбки от Vivienne Westwood. А длинные черные сапожки на шпильке добавили дерзости всему образу. А вот 39-летний возлюбленный звезды надел джинсы, кроссовки и черную кофту на молнии.

Так, недавно звезду увидели на рандеву с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом. Они как раз выходили из ресторана Opium в Лос-Анджелесе, но убежать от папарацци не получилось.

Напомним, что слухи о романе Адель и Рича Пола ходят с июля. Селебрити свои отношения не комментируют, но инсайдеры утверждают, что они встречаются не менее 7 месяцев.

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