Продюсер Джамалы обвинил звезду в шантаже. Подробности

Знаменитость пытается разорвать рабочий контракт

Продюсер украинской певицы Джамала Игорь Тарнопольский, который является директором Enjoy Records, обвинил свою бывшую подопечную в шантаже. Об этом пишет издание «СЛУХ».

Через три месяца после прекращения сотрудничества Джамалы с ее продюсером скандал вокруг разрыва контракта приобрел публичности. Поклонники артистки Заметим, что с ее YouTube-канала исчезли видеоклипы за последние три года. А потом выяснилось, что это работа именно експродюсера звезды. Однако, сам Игорь Тарнопольский уверяет, что не все так просто.

Как утверждает бывший продюсер Джамалы, он 11 лет занимался ее карьерой, а теперь с ним разрывают рабочие отношения без объяснения причины и делают из него Карабас Барабас в СМИ.

«О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере — это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались», — рассказал Тарнапольский изданию« СЛУХ ».

Читай также:

«Полностью изменила менеджмент»: Джамала прокомментировала удаления свои клипов с YouTube

Клипы Джамалы удалили с ее YouTube-канала. Что происходит?