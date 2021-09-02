Lady Aphina – Райські сади: премьера песни и клипа!

Lady Aphina – проект Михаила Опекана, ex-фронтмена группы D.Marsh

Заручившись поддержкой барабанщика Назария Захаркива, Михаил создал новую группу, которая полностью отражает то, что он чувствует, видит, слышит и рефлексирует.

— Это мой диалог с моим внутренним художником без лишних вмешательств, то, что искренне идет изнутри, – говорит о Lady Aphina музыкант.

Lady Aphina – богиня-мужчина, что стала для музыкантов символом внутренней духовности и самобытного искусства. Дебютная работа и начало новой истории – сингл «Райські сади».

— Это песня про усталость и боль, которые живут внутри, когда хочется выплеснуть в мир музыки, которая родилась и живет в тебе, но не можешь. Это диалог между мной и моим внутренним художником, моя с ним договоренность и обещание больше никогда не заниматься его разрушением и нездоровыми компромиссами, которые его убивают. Я есть я, а он во мне, я – тело, он – кровь, — рассказывает Михаил.

Ночные кошмары, пасмурная и гнетущая атмосфера хоррора дополняет сингл, который усиливается рефреном «Я тіло і кров». Сюжет клипа напоминает готические романы и имеет мощную кульминационную сцену – убийство самого себя.

— В клипе я новый встречаюсь с собой старым – тем, кто задавил внутри своего художника, пытался жить в двух реальностях и сочетать несочетаемое. Так делать нельзя, поэтому мы видим уставшего чувака на инвалидной коляске, который потерял себя, и больше не понимает, что с ним происходит, где сон, а где реальность. Новый я в этом видео сочувствую себе старому и понимаю, что так жить нельзя и решаю убить его ради рождения меня нового и ради начала новой истории, — поделился музыкант.

Фото — Lady Aphina

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