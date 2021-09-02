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Настоящий подарок: Группа «Океан Эльзы» анонсировала бесплатный концерт во Львове

Группа Океан Эльзы анонсировала бесплатный концерт во Львове

Музыканты устроят движ для студентов

Известная украинская группа «Океан Эльзы» устроит масштабный бесплатный концерт во Львове. Таким образом Святослав Вакарчук вместе с музыкантами собирается поздравить родной Львовский национальный университет имени Ивана Франко, которому исполняется 320 лет. Об этом на официальной странице группы «Океан Эльзы» в Instagram сообщил Святослав Вакарчук.

«В честь этой даты я и мои друзья, тоже выпускники университета, решили сделать нашей Alma Mater подарок. 18 сентября прямо на площади перед главным корпусом университета состоится большой, открытый, бесплатный концерт группы «Океан Эльзы»! Приглашаем львовян и гостей города. Приходите! Это будет одна из самых крутых Университетской концертных вечеринок ever», — анонсировал музыкант.

Сценой для концерта будет служить само здание университета. На него спроектируют специальную световую программу. Гостей концерта ждет еще больше сюрпризов, о которых группа пообещал рассказать позже.

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