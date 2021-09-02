Группа Океан Эльзы анонсировала бесплатный концерт во Львове

Музыканты устроят движ для студентов

Известная украинская группа «Океан Эльзы» устроит масштабный бесплатный концерт во Львове. Таким образом Святослав Вакарчук вместе с музыкантами собирается поздравить родной Львовский национальный университет имени Ивана Франко, которому исполняется 320 лет. Об этом на официальной странице группы «Океан Эльзы» в Instagram сообщил Святослав Вакарчук.

«В честь этой даты я и мои друзья, тоже выпускники университета, решили сделать нашей Alma Mater подарок. 18 сентября прямо на площади перед главным корпусом университета состоится большой, открытый, бесплатный концерт группы «Океан Эльзы»! Приглашаем львовян и гостей города. Приходите! Это будет одна из самых крутых Университетской концертных вечеринок ever», — анонсировал музыкант.

Сценой для концерта будет служить само здание университета. На него спроектируют специальную световую программу. Гостей концерта ждет еще больше сюрпризов, о которых группа пообещал рассказать позже.

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