Элтон Джон выпустит новый альбом, который писал во время локдауна

Селебрити анонсировал релиз своей 32 пластинки

Известный британский музыкант Элтон Джон собирается выпустить свой новый альбом, который он писал во время локдауна. Об этом знаменитость сообщил в своем Instagram.

«Последнее, чего я ждал сделать во время карантина, — это создать альбом. Но по мере того, как пандемия продолжалась, начали появляться одноразовые проекты, и я закончила выборку действительно интересных и разнообразных вещей, которые полностью отличались от всего, чем я известно, что вывело меня из зоны комфорта на совершенно новую территорию. И я понял, что в такой работе есть что-то странно знакомое. В начале своей карьеры, в конце 60-х, я работал сессионным музыкантом. Работа с различными артистами во время карантина напомнила мне это. Я прошел полный круг: я снова был сессионным музыкантом. И это все еще был взрыв», — сказал Элтон Джон.

Похоже, что альбом будет посвящен дуэтам с известными артистами, среди которых Стиви Уандер, Years & Years, Дуа Липа и Lil Nas X. В пластинку войдет 16 композиций, а называться альбом будет The Lockdown Sessions.

Альбом The Lockdown Sessions выйдет уже 22 октября 2021.

Фото: Getty Images

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