Элтон Джон выпустит новый альбом, который писал во время локдауна
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Известный британский музыкант Элтон Джон собирается выпустить свой новый альбом, который он писал во время локдауна. Об этом знаменитость сообщил в своем Instagram.
«Последнее, чего я ждал сделать во время карантина, — это создать альбом. Но по мере того, как пандемия продолжалась, начали появляться одноразовые проекты, и я закончила выборку действительно интересных и разнообразных вещей, которые полностью отличались от всего, чем я известно, что вывело меня из зоны комфорта на совершенно новую территорию. И я понял, что в такой работе есть что-то странно знакомое. В начале своей карьеры, в конце 60-х, я работал сессионным музыкантом. Работа с различными артистами во время карантина напомнила мне это. Я прошел полный круг: я снова был сессионным музыкантом. И это все еще был взрыв», — сказал Элтон Джон.
Похоже, что альбом будет посвящен дуэтам с известными артистами, среди которых Стиви Уандер, Years & Years, Дуа Липа и Lil Nas X. В пластинку войдет 16 композиций, а называться альбом будет The Lockdown Sessions.
Альбом The Lockdown Sessions выйдет уже 22 октября 2021.
Фото: Getty Images
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