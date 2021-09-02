Как попасть в тренды ТикТок: советы успешного блогера

Певица, популярная ТикТок блогер и телеведущая Uliana Royce представила dance performance видео на песню Jump. Вместе со своей командой она экранизировала EP «Мои правила» в виде денс-перформанса, снятого на крыше новостойки. Сборник состоит из шести разных постановок, среди них вышедшие ранее работы на треки My Love, Sayounara и «Мои правила»

В эксклюзивном интервью Новому каналу Uliana Royce рассказала о работе над танцевальным видео на песню Jump, обучении хореографии в Лос-Анджелесе, секретах стройности, а также раскрыла секрет того, как снять видео, которое точно залетит в ТикТок.

– Как известно, ты обучалась танцевальному искусству в Америке. Сколько лет тебе было, почему решила поехать в эту страну?

– Это было в 2014 году, и я тогда танцевала в составе профессиональной команды. Вместе нам предложили поехать на обучение в Лос-Анджелес. В течение месяца мы ходили в Millennium dance complex на мастер-классы к именитым танцорам. Однозначно, такой опыт был полезным для меня, как артиста.

– Трудно ли совмещать пение и хореографию одновременно?

– Все зависит от сложности постановки. Я сотрудничаю с потрясающими хореографами, которые понимают, как правильное соотношение пения и танцев влияют на общую картинку. Это определяет долю моего участия в той или иной постановке. Поэтому я кайфую от каждой постановки в сочетании, когда пою и танцую на сцене.

– Кто работал над постановкой хореографии для Jump?

– Над постановкой хореографии работал Дмитрий Присташ. Так как мы готовились сразу к ряду перфомансов, сложно просчитать точное время подготовки к работе над Jump. Скажу так: готовились мы пару месяцев, каждый день оттачивали хореографию с балетом, а затем 24 часа провели на локации, снимая все элементы.

– Легко и быстро ли тебе удалось выучить новую хореографию?

– Я безумно люблю танцевать и занимаюсь этим с самого детства, поэтому выучить новую хореографию не займёт много времени, а вот отточить её до идеального состояния — это уже другой вопрос. Конечно, посредством общения с хореографами я могу дать понять, что мне ближе и как я вижу ту или иную хореографию, но в целом у нас всегда суперконтакт и схожее видение хореографии на треки.

– Если бы ты не стала певицей, чем хотела бы заниматься?

– Я рада, что мне не нужно выбирать, так как артист сегодня — это человек, который органично сочетает в себе умение петь и эффектно двигаться на сцене. Но мне ближе самовыражение посредством музыки.

– Какие недостатки видишь в себе и хотела бы исправить?

– Недостатки — слишком грубое слово. Придерживаюсь той позиции, что со всеми «недостатками» можно работать и постепенно приходить к своему внутреннему и внешнему балансу. Если говорить о какой-то человеческой особенности, я тот человек, который никогда не знает, какой сегодня день, какое число, который час, у кого из знакомых сегодня день рождения. Проснуться от будильника — это ещё то испытание. Страдает от этого всего моя семья, потому что они единственные, кто слышат звуки от него каждое утро.

– Как ты поддерживаешь себя в отличной физической форме?

– Сейчас я работаю над тем, чтобы слушать и слышать себя и свои потребности. Я много двигаюсь в течение дня, занимаюсь танцами и трижды в неделю хожу на пилатес. Из процедур я предпочитаю обертывания и массажи, они помогают бороться с усталостью и выводят лишнюю жидкость из организма.

– Сидела ли ты когда-нибудь на диетах? Какого рациона питания придерживаешься?

– Я не насилую себя строгими диетами, но стараюсь придерживаться правильного питания. Я знаю ряд продуктов, которые мне нельзя употреблять, вот их стараюсь избегать, а в остальном важно просто знать меру. Могу себе позволить вкуснейший круассан или наггесты с кетчупом, но пару раз в месяц, когда уж очень хочется.

– Ты сторонница здорового образа жизни?

– Можно сказать, да. Я не пью и не курю, постоянно пробую себя в различных видах деятельности и активно работаю над своим режимом сна, который пока что, к сожалению, страдает из-за множества разных проектов.

– Можно сказать, что песня – это своеобразный призыв заниматься спортом?

– Почему нет? Jump, в первую очередь, о движении, а движение, как мы знаем, – это жизнь. Если кто-то выйдет на пробежку или будет заниматься спортом под мой трек, для меня это уже повод для радости. Буду рада увидеть это в Insta-сторис, только не забудьте отметить меня.

– Как пришла идея написания трека Jump?

– Помню, пришла к Артёму Пивоварову на студию с потрясающим настроением! Знаете, то чувство, когда в тебя вселяется пятилетний ребёнок, и ты начинаешь творить и вытворять, дурачиться и прикалываться. В общем, трек был нами написан именно под такое настроение, в состоянии радости и драйва. Мы на мгновение вспомнили, что нужно позволять своему внутреннему ребёнку вырывать наружу. И если вы ему это позволите, обещаю – в каждый момент вы будете чувствовать себя счастливым. Трек получился очень динамичным и точно передал наш легкий и позитивный настрой. Послушайте, это реально таблетка, которая зарядит вас энергией на целый день!

– Чем планируешь еще удивлять поклонников?

– Планов много, но главное, над чем мы сейчас работаем — мой первый сольный концерт «Мои Правила», который состоится 22 октября в Atlas. На концерте будут представлены как узнаваемые треки, так и абсолютно новые песни, которые войдут в предстоящий альбом. Стиль и звучание сборника — это новый этап в моей жизни. Над концертом работает команда моей мечты и по совместительству суперлюди. Режиссёр — Алексей Бондарь, который также и режиссёр ряда моих перфомансов. Хореографами стали — Дмитрий Присташ, Анастасия Полякова и Тимур Москальчук. Так что сильно жду всех, кто хочет стать частью «Моих Правил».

Как известно, фрагмент видео на песню Uliana Royce «Мои правила» в ТикТок собрал более 10 млн просмотров еще до выхода клипа. Как же снять видео, которое точно залетит в ТикТок? Читай советы от артистки:

Если бы был рецепт правильного видео, которое каждый раз будет залетать в тренды, то мы бы все с вами уже были блогерами-миллионниками. Но есть несколько вариантов, которые могут помочь:

Найти свою нишу, аудиторию и создавать уникальный контент, по которому вас будут узнавать. Это могут быть и юмористические ролики, и ситуативные ролики или же просто танцы или mood видео. Главное регулярный постинг и анализ отклика на те или иные видео у аудитории; Если пока сложно найти свой уникальный контент, то можно начать с малого – и снимать ролики под трендовые звуки, в большинстве случаев это танцы, реакты и тд.

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