Красное уведомление: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил официальный трейлер комедийного боевика «Красное уведомление».

«Красное уведомление»: смотреть трейлер фильма

Фильм расскажет об агенте Интерпола, который более всего стремится поймать самую известную воровку в мире. Но во время погони агент встречает афериста, который хочет забрать славу самого популярного вора себе. Поскольку цель у них почти одна и та же — устранить воровку, они начинают работать вместе. Казалось бы, что два человека точно с легкостью справятся со своей миссией. Но никогда не стоит недооценивать женщину …

Главные роли в фильме сыграли Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Гадот.

Премьера фильма «Красное уведомление» запланирована на 12 ноября 2021.

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