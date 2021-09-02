Дашу Квиткову захейтили за видео с сыном: подробности

Жена радиоведущего Никиты Добрынина — Даша Квиткова — после рождения сына очень часто делится «мамским контентом»

У блогерши почти два миллиона подписчиков в Instagram, поэтому хейт для нее обычное дело. Даша иногда комментирует его в ссторис, однако никогда не отвечает на оскорбительные комментарии. На этот раз девушка тоже не ответила хейтерам под публикацией, однако не смогла сдержать своего смеха и прокомментировала ситуацию у себя в сторис.

Очередной негатив от подписчиков касался ее нового видео, где Никита держит сына Льва на руках и все они вместе танцуют. При этом видно, что танцы происходят в квартире и все одеты в удобную домашнюю одежду. «Ну одни балахоны носишь, все как-то надоело», «Сними это наконец», «Кажется Никита неправильно держит ребенка, будут проблемы со спиной», — написали подписчики.

— Я читаю комментарии под последней публикацией… Я дома нахожусь в пижаме, да вас вообще волнует во что я одеваюсь дома? Грустная — плохо, веселая — тоже плохо. Вот это у меня классная жизнь, я так волную людей! — прокомментировала с улыбкой Квиткова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

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