Отец Бритни Спирс требует денег за отказ от опекунства. Какова цена?

На кону — миллионы долларов

Американская певица Бритни Спирс заявила, что ее отец Джейми Спирс требует денег за отказ от опекунства над ней. Об этом пишет издание HollywoodLife со ссылкой на полученные новые судебные документы.

Известно, что Джейми Спирс требует у Бритни 2 миллиона долларов, чтобы добровольно отказаться от статуса ее опекуна. По словам адвоката певицы Мэттью Розенгарта, Джеймс Спирс хочет расходы эти деньги, чтобы погасить судебные расходы — 1,3 миллиона долларов и расплатиться с компанией Tri Star, которая сотрудничала с певицей, — 500 тысяч долларов.

Но Бритни Спирс и ее защитник не собираются поддаваться на такие провокации. Они хотят решить все справедливо в рамках суда.

«Отец не будет издеваться над Бритни или требовать у нее денег. Однако, как мы писали в нашей новой документации в суд, предварительные условия, которые мистер Спирс добивался в своем судебном иске от 12 августа 2021, неуместны и неприемлемы. Мистер Спирс также не имеет права пытаться удерживать свою дочь в заложниках, устанавливая условия своей отставки. Речь идет не о нем, а об интересах его дочери, которая по закону требует его отстранения. Даже если не принимать во внимание юридические вопросы, требующие его немедленного отстранения, если он любит свою дочь, мистер Спирс уйти в отставку сейчас, сегодня, прежде чем его отстранят от должности. Это было бы правильным и достойным поступком », — заявил изданию адвокат Бритни Мэтт Розенгарт.

Напомним, что американская певица Бритни Сипрс сейчас борется за отмену опекунства своего отца Джейми над ней. В суде артистка рассказала, какими были для нее 13 лет под опекой отца, и попросила лишить его права распоряжаться ее жизнью и финансами. Тогда судья отклонила эту просьбу, но звезда нашла нового адвоката и продолжает борьбу.

Фото: Getty Images

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