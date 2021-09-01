Новый альбом Канье Уэста исчез со всех платформ: причина и рекорд рэпера

Десятый студийный альбом рэпера фанаты ждали очень долго

Новый альбом «Donda», релиз которого состоялся в конце августа, исчез из всех стримингових платформ. Поклонники рэпера не поняли, что происходит, ведь премьеру альбома и так переносили несколько недель.

Однако, не волнуйся, альбом уже снова доступен для всех. «Donda» действительно удаляли в ночь с 29 на 30 августа, но только для того, чтобы перезалить новую версию. Теперь в альбоме стало 27 композиций вместо 26, а наслаждаться треками ты можешь целый 1 час 48 минут.

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Неудивительно, что с такими действиями и можно сказать хайпом, альбом Канье Уэста сразу побил рекорды в чартах 152 стран. Большинство песен с новой пластинки вошли в топ-20 списка воспроизведения Apple Music’s Daily Top 100 Global, в который включают самые популярные песни со всего мира.

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Все-таки умеет Канье Уэст сделать шоу и пиар, и доказывает это популярность его нового альбома. Мы уже писали о том, что для того, чтобы завершить «Donda» рэпер переехал жить и работать на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

Фото: Getty Images

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