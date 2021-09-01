Не время умирать: смотреть официальный трейлер

Официальный YouTube-канал агента 007 опубликовал финальный трейлер фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде.

Не время умирать: смотреть финальный трейлер фильма о Джеймсе Бонде

В трейлере показано последнее задание агента с лицензией на убийство Джеймса Бонда. Хотя агент 007 уже и вышел на пенсию, но после уговоров старого друга и по совместительству агента ЦРУ Феликса Лейтера он согласился помочь разобраться с врагом. Джеймсу Бонду предстоит побороть злодея и подготовить себе прримницю.

В новой части бондианы актер Дэниел Крейг раз сыграет агента 007. Далее его заменит Лаша Линч. Также в фильме сыграют Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Джеффри Райт и Рэйф Файнс, Ана де Армас и Рами Малек.

В Украине премьера фильма «Не время умирать» запланирована на 30 сентября 2021 года.

Читайте также:

Он еще жив: новый трейлер и дата выхода фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в трейлере фильма «Круиз по джунглям». Смотрим!