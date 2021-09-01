Настя Каменских примерила образ сексапильной школьницы с лиловым волосами (ФОТО)

Звезда перевоплотилась в честь Дня знаний

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, решила оригинально поздравить школьников с первым днем ​​нового учебного года. Специально к празднику 1 сентября артистка сменила имидж. Трансформацией селебрити поделилась в своем Instagram.

Смелая Настя Каменских опубликовала фото, на которых позирует в школьной форме с лиловым волосами и охапкой цветов в руках. Короткая юбка подчеркнула подтянутые длинные ноги певицы, а лиловая парик добавила яркости ее обазом.

«С 1 сентября, ребята. До меня этот день всегда будет связан с самыми тёплыми моментами из детства. С трепетом и предвкушениям, с началом чего-то нового. Хочу пожелать всем школьникам и студентам самого классного, интересного, продуктивного и насыщенного года, наполненного новыми знаниями и важными, приятными моментами. Это будет незабываемое время», — подписала пост певица.

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