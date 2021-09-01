Где деньги: смотреть официальный тизер

Кинопродакшн DZIDZIOFILM и B & H Film Distribution Company представили тизер комедии-квеста «Где деньги».

«Где деньги»: смотреть тизер фильма

Фильм расскажет о пианисте-авантюриста Мишу, который устраивается работать в старой хозяйки таинственного дома-квеста. А все заррады того, чтобы найти деньги на освобождение вторая из-под ареста. Но он не знает, что вопрос «Где деньги?» интересует не только его. Все в этом доме ищут деньги.

Главные роли комедии-квеста выполняют Ада Роговцева, Михаил Хома (DZIDZIO), Сергей Либа и Анна Буткевич. Также в комедии сыграли Ахтем Сеитаблаев, Виктор Андриенко, Владимир Остапчук, Алексей Тритенко, Юрий Горбунов, Владимир Заднепровский, Евгений Сморигин, Сталина Лагошняк, Любовь Тимошевская, Наталья Холоденко, Дима Варварук, Сергей Бачик, Василий Ващук, Назарий Гук и другие. Режиссером-постановщиком фильма также выступил DZIDZIO.

Премьера фильма «Где деньги» запланирована на 21 октября 2021 года.

Читай также:

«Не время умирать»: финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Ярый картежник в трейлере фильма «Холодный расчет» от Мартина Скорсезе