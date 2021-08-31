Ты 3 сезон: смотреть официальный тизер

Стриминговий сервис Netflix представил первый тизер 3 сезона сериала «Ты», а также раскрыл дату премьеры.

«Ты» 3 сезон: смотреть тизер онлайн

Тизер построен как кулинарный ролик, в котором главный герой Джо Голдберг готовит торт для своего будущего малыша и делится размышлениями о будущем отцовстве. В видео становится известно, что маньяк ждет мальчика, которого назовут Генри. Джо обещает оберегать своего сына любой ценой. Также в ролике раскрыли дату выхода 3 сезона сериала «Ты» — 15 октября 2021 года.

Напомним, что 2 сезон сериала «Ты» закончился на том, что Джо Голдберг и Лав Куинн приняли решение переехать в загородный дом в Калифорнии. Казалось бы, в спокойном месте Джо сможет утихомирить своего внутреннего демона. Но трудно покончить с прежними привычками. Джо заинтересовался соседкой в ​​то время, когда ожидает ребенка от своей и менее безумной любимой.

Главные роли исполнили Пенн Бэджли и Виктория Педретти. Напомним, сериал «Ты» снят по мотивам романов Кэролайн Кепнес одноименной серии.

Премьера 3 сезона сериала «Ты» запланирована на 15 октября 2021 года на Netflix.

Читай также:

Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы в трейлере фильма «Спенсер»

Все забудут о геройстве Питера Паркера в трейлере фильма «Человек-паук: Домой пути нет»