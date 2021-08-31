Disney «потеряли» 3 миллиона долларов Меган Маркл. Где деньги?
Гонорар герцогини Сассекском должен был пойти на благотворительность
Кинокомпания Disney «потеряла» три миллиона долларов, которые должны были выплатить Меган Маркл за озвучку мультфильма. Планировалось, что эти средства компания пожертвует в фонд защиты слонов в Африке. Но прошло полтора года, но деньги от Disney куда-то исчезли. Теперь в сети пытаются выяснить, куда же делся гонорар Меган Маркл.
Представительница пресс-службы и биографиня королевской семьи Анжела Левин недавно репостнула пост, в котором от Меган Маркл и принца Гарри требуют объяснений относительно тех же трех миллионов долларов. Ведь в посте одного из пользователей Твиттер написано: «В компании сказали, что деньги были выплачены герцогам Сассекском, но благотворительная организация Elephant, похоже, не получила их».
Репост репост, но ответа от официальной представительницы Меган Макл и принца Гарри по пожертвования так и не дождались. Куда же ушли деньги?
Фото: Getty Images
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