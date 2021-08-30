TAYANNA рассекретила своего бойфренда (ФОТО)

Звезда наконец показала своего избранника подписчикам

Личная жизнь украинской певицы TAYANNA долгое время была покрыта настоящей тайной. Когда девушка не находилась в отношениях, она этого не скрывала. Но только завязался роман, говорить о своем избраннике артистка не захотела. Было известно только, что бойфренда звезды зовут Александр и познакомились они в Instagram.

И вот TAYANNA решила наконец впервые показать любимого своим подписчикам. Правда, сделала она это в типичной женской манере — опубликовала сториз с мужем без лица. На одном снимке TAYANNA светится от счастья, прижимаясь к груди своего возлюбленного. А на другом фото артистка держит избранника за руку в машине.

«Результат моих практик. Но если без шуток, это результат моей работы над собой, в первую очередь » — загадочно подписала совместное фото TAYANNA.

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