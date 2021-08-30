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TAYANNA рассекретила своего бойфренда (ФОТО)

TAYANNA рассекретила своего бойфренда (ФОТО)

Звезда наконец показала своего избранника подписчикам

Личная жизнь украинской певицы TAYANNA долгое время была покрыта настоящей тайной. Когда девушка не находилась в отношениях, она этого не скрывала. Но только завязался роман, говорить о своем избраннике артистка не захотела. Было известно только, что бойфренда звезды зовут Александр и познакомились они в Instagram.

И вот TAYANNA решила наконец впервые показать любимого своим подписчикам. Правда, сделала она это в типичной женской манере — опубликовала сториз с мужем без лица. На одном снимке TAYANNA светится от счастья, прижимаясь к груди своего возлюбленного. А на другом фото артистка держит избранника за руку в машине.

TAYANNA рассекретила своего бойфренда (ФОТО)

«Результат моих практик. Но если без шуток, это результат моей работы над собой, в первую очередь » — загадочно подписала совместное фото TAYANNA.

TAYANNA рассекретила своего бойфренда (ФОТО)

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