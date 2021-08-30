Стоп-Земля получил гран-при на Одесском кинофестивале

Украинский фильм «Стоп-Земля» от режиссера Екатерины Горностай повлечь настоящий фурор на Одесском кинофестивале, собрав все основные награды. Кинолента была удостоена гран-при престижного кинофестиваля, а также получила награды в важных номинациях — «лучшая актерская работа» и «лучший фильм».

Также на Одесском кинофестивале состоялась украинская премьера фильма «Стоп-Земля», который собрал аншлаг в Фестивальном центре кинофестиваля и шквал эмоциональных отзывов от зрителей.

«Стоп-Земля» — чувственная автобиографическая история об исследовании себя. 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11-А классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не решишься спросить — никогда не знаешь, взаимно ли это.

Главные роли в картине исполнили непрофессиональные актеры-подростки, которым в процессе подготовки к съемкам режиссер и команда работали в актерской лаборатории, — Мария Федорченко, Арсений Марков, Яна Исаенко, Александр Иванов. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Продюсерами фильма выступили Виталий Шереметьев, Виктория Хоменко, Наталья Либет, Ольга Бесхмельницина. Производство совершил кинопродакшн «ЭССЕ Продакшн Хаус» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинской культурного фонда. Международную рекламу фильма поддержал Украинский институт. Дистрибьютор ленты — кинокомпания «Артхаус Трафик».

Напомним, что мировая премьера ленты состоялась на Берлинском кинофестивале, где «Стоп-Земля» получила награду «Хрустальный медведь» от юношеского жюри конкурсной программы Generation 14plus как Лучший полнометражный фильм.

Премьера фильма «Стоп-Земли» в украинском прокате запланирован на 4 ноября 2021 года.

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