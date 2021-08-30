Наталья Могилевская беременна?

Интригующая публикация появилась в социальных сетях артистки

Несколько недель назад пользователи Сети активно обсуждали новости о том, что Наталье Могилевской сделали предложение руки и сердца. Трогательный момент произошел после ее сольного концерта в одном из популярных концертно-развлекательных комплексов Киева. Поклонники, не переставая, обсуждали произошедшее, но на днях их внимание захватила другая тема…

Самый большой страх: Наталья Могилевская призналась, что боится лестницы

Так, 46-летняя Наталья Могилевская запустила в Insta-Stories опрос для фолловеров, призвав их делиться своими самыми сокровенным тайнами. Одна из подписчиц певицы призналась, что беременна и ждет двойню. Именно этот секрет Наталья и опубликовала в социальной сети, но имя будущей мамочки она предусмотрительно раскрывать не стала.

И хотя беременность Натальи Могилевской все еще остается мечтой ее поклонников, ее публикация, посвященная подписчице, их очень тронула.

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