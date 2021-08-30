Ксения Мишина выйдет замуж

Звезда стала следующей в очереди на свадьбу среди своих незамужних подруг

Украинская актриса Ксения Мишина вскоре выйдет замуж! По крайней мере, если верить свадебным традициям, ведь знаменитость поймала букет невесты. Радостным моментом Ксения Мишина поделилась в своем Instagram.

На видео девушка показала, что ей удалось поймать букет невесты прямо в руки на свадьбу своих друзей. Мишина чрезвычайно обрадовалась такому событию, поэтому поделилась им со своими подписчиками.

И если тебе кажется, что скорую свадьбу ждать не придется, так как Ксения Мишина и Александр Эллерт якобы расстались, то это не так. Ведь видео, на котором Ксения ловит букет невесты, снимал именно Александр. Это можно понять по закадровому голосу, который точно принадлежит Александру. Кроме того, другие гости свадьбы уже поделились видео, на котором Эллерт поздравил любимую с хорошим «уловом». Он поцеловал Ксению в губы после того, как ее обнял сын Платон.

Конспирация пары уже давно раскрыта. Давайте уже свадьба, или оно тоже будет тайным?

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