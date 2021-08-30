Холодный расчет: смотреть официальный трейлер

Ярый картежник в трейлере фильма «Холодный расчет» от Мартина Скорсезе
Кинопродакшн Focus Features представил трейлер фильма «Холодный расчет».
«Холодный расчет»: смотреть трейлер онлайн
Фильм рассказывает о ко бывшего военном, а теперь искусного игрока в карты, Уильяма Телля. К нему обратился давний знакомый Сирк, который стремится майору Джону Гордо — их совместном знакомому. Телль будет пытаться утихомирить своего друга, но ему это не удастся. Жажда мести наберет обороты.
Главную роль в фильме сыграл Аскар Айзек. Также в киноленте снялись Тиффани Хаддиш Тай Шеридан и Уиллем Дефо. Продюсером стал Мартин Скорсезе, а режиссером выступил Пол Шредер.
В украинский прокат фильм «Холодный расчет» выйдет уже 23 сентября 2021 года.
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