Холодный расчет: смотреть официальный трейлер

Кинопродакшн Focus Features представил трейлер фильма «Холодный расчет».

«Холодный расчет»: смотреть трейлер онлайн

Фильм рассказывает о ко бывшего военном, а теперь искусного игрока в карты, Уильяма Телля. К нему обратился давний знакомый Сирк, который стремится майору Джону Гордо — их совместном знакомому. Телль будет пытаться утихомирить своего друга, но ему это не удастся. Жажда мести наберет обороты.

Главную роль в фильме сыграл Аскар Айзек. Также в киноленте снялись Тиффани Хаддиш Тай Шеридан и Уиллем Дефо. Продюсером стал Мартин Скорсезе, а режиссером выступил Пол Шредер.

В украинский прокат фильм «Холодный расчет» выйдет уже 23 сентября 2021 года.

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