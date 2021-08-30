Анна Винтур закрутила роман с Биллом Найи

Селебрити заметили на романтическом свидании

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур заподозрили в романе со звездой фильма «Реальная любовь» Биллом Найи. Об этом пишут западные СМИ.

Об отношениях 71-летней Анны Винтур и 71-летнего Билла Найи в медиа заговорили после того, как их заметили на романтическом ужине в Риме. На этой встрече. Винтур даже сняла солнечные очки, которые носит всегда и везде. А это говорит о большом доверии.

Говорят, что чувство зародились у звезд зародились еще в 2015 году, когда они часто появлялись на публике вместе. Но тогда Анна Винтур все опровергала, ведь находилась в браке. Теперь говорят, что все это время пара просто скрывали свой роман.

Напомним, что в 2020 году Анна Винтур развелась со своим мужем Шелби Брайаном, с которыми прожила в браке 21 год.

Фото: Getty Images

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