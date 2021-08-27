У Тома Круза похитили крутое авто на съемках фильма Миссия невыполнима

Звезда остался без багажа на тысячи долларов

Голливудский актер Том Круз остался без своего BMW на съемках последней части «Миссия невыполнима» в Великобритании. Во время съемок фильма у звезды похитили автомобиль, в котором находился багаж на тысячи долларов. Об этом пишет издание Daily Mail.

Как сообщает американское издание, неизвестным удалось сломать электронный замок машины с помощью передатчика радиосигнала. Авто похитили возле гостиницы, где остановился актер на время съемок фильма «Миссия невыполнима».

Сам автомобиль BMW X7 стоит 140 000 долларов, а багаж звезды оценивается в несколько тысяч долларов. Но уже через несколько часов авто Тома Круза нашли благодаря электронной системе слежения. Был там багаж актера, неизвестно.

Фото: Getty Images

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