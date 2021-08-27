Спенсер: смотреть официальный трейлер

Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы в трейлере фильма «Спенсер»
Кинопродакшн Topic Studios представил официальный тизер-трейлер фильма «Спенсер» о принцессе Диане.
«Спенсер»: смотреть трейлер онлайн
Фильм расскажет о переломном моменте в жизни леди Ди. Мы узнаем, какими были три дня из жизни Дианы в период Рождества в Сандгрингеми, когда она решила разорвать свой брак с принцем Чарльзом.
Главную роль принцессы Дианы сыграла Кристен Стюарт. Также в фильме снимались Салли Хокинс, Тимоти Сполл и Джек Фартинг. Режиссером драмы выступил Пабло Ларраин.
Премьера фильма «Спенсер» запланирована на 5 ноября 2021 года.
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