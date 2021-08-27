Похудевшая Саша Зарицкая растянулась в смелом шпагате (ФОТО)

Звезда показала, трюки умеет выдавать

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая не стесняется своих пышных параметров и часто позирует для своего Instagram на откровенных фото в купальнике. Но в последнее время подписчики звезды заметили, что и заметно похудела и стала более грациозной.

Похоже, что своим недавним постом Саша Зарицкая тоже захотела обратить внимание к своему телу. А если говорить точнее, то к его возможностям. На снимке в Instagram певица растянулась в смелом шпагате, продемонстрировав свою хорошую растяжку.

Только посмотрите на это!

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