Кингс Мэн: смотреть официальный трейлер

Киностудия 20th Century представила официальный трейлер приключенческого фильма «Кингс Мэн».

«Кингс Мэн»: смотреть трейлер онлайн

В фильме покажут историю становления первого независимого разведывательного агентства в фильме «Кингс Мэн». В то время, как самые страшные тираны и преступные гении в истории планируют начало войны, которая уничтожит миллионы жизней, один человек должен бросить вызов времени, чтобы остановить их.

В фильме сыграли Рейф Файнзом, Джемма Артертон, Рис Иванс, Том Голландер, Даниэль Брюль, Джимон Гонсу, Чарлз Дэнс и другие. Режиссером стал Мэтью Вон.

Премьера фильма «Кингс Мэн» запланирована на 22 декабря 2021 года.

Читай также:

Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы в трейлере фильма «Спенсер»

Все забудут о геройстве Питера Паркера в трейлере фильма «Человек-паук: Домой пути нет»