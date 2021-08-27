Эд Ширан презентовал Элтону Джону огромный мраморный пенис

Артист решил подшутить над эксцентричным коллегой

Британский певец Эд Ширан подарил легендарному музыканту сэру Элтону Джону огромный мраморный пенис. И это был не просто презент, чтобы посмеяться, а подарок на день рождения композитора. Об этом пишет Just Jared.

«На мой день рождения в этом году он подарил мне огромный мраморный пенис … Не знаю, может это потому, что я всегда был придурком или что-то в этом роде. Он действительно большой, красиво сделан », — поделился Элтон Джон.

Оказалось, что теперь в доме легенды мраморном пениса отведено специальное место. Сначала Элтон хотел поставить его в саду, но его супруг Дэвид Ферниш эту идею не полюбил. Мол, у пары подрастает двое детей — десятилетний Захари и восьмилетний Элайджей.

«Он спрятан в той части дома, где они его не увидят. Что вы покупаете человеку, у которого есть все? Огромный мраморный пенис!» — добавил музыкант.

Фото: Getty Images

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