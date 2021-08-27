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Неожиданный подарок: Эд Ширан презентовал Элтону Джону огромный мраморный пенис

Эд Ширан презентовал Элтону Джону огромный мраморный пенис

Артист решил подшутить над эксцентричным коллегой

Британский певец Эд Ширан подарил легендарному музыканту сэру Элтону Джону огромный мраморный пенис. И это был не просто презент, чтобы посмеяться, а подарок на день рождения композитора. Об этом пишет Just Jared.

«На мой день рождения в этом году он подарил мне огромный мраморный пенис … Не знаю, может это потому, что я всегда был придурком или что-то в этом роде. Он действительно большой, красиво сделан », — поделился Элтон Джон.

Оказалось, что теперь в доме легенды мраморном пениса отведено специальное место. Сначала Элтон хотел поставить его в саду, но его супруг Дэвид Ферниш эту идею не полюбил. Мол, у пары подрастает двое детей — десятилетний Захари и восьмилетний Элайджей.

«Он спрятан в той части дома, где они его не увидят. Что вы покупаете человеку, у которого есть все? Огромный мраморный пенис!» — добавил музыкант.

Фото: Getty Images

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