Джей Ло продает свой шикарный пентхаус в Нью-Йорке: причина

Общая площадь жилья составляет 603 квадратных метра

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес решила продать свой роскошный пентхаус в Нью-Йорке. Здесь Джей Ло проживала с 2014 года. Пентхаус располагается на Манхэттене и имеет два этажа.

Американские издания пишут, что певица решила продать свою квартиру, ведь поняла, что это не самое лучшее место для жизни. А вы как считаете?

Еще в 2014 году Лопес приобрела элитную недвижимость за 20 млн долларов, а сейчас продает за 25. Это и не удивляет, ведь для новых хозяев это будет квартира с историей — кто-то сможет сказать: «Здесь жила сама Дженнифер Лопес»!

В апартаментах четыре спальни, шесть ванных комнат, отделанных итальянским мрамором, комната для персонала и четыре террасы площадью почти 300 квадратов с видом на парк Мэдисон-сквер. Только посмотрите на фото и скажите, что не мечтаете в такой пожить!

Фото — Getty Images, Realtor.com

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