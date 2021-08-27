Даша Квиткова не скучает за беременным животиком: «нравится чувствовать себя легкой»
Блогерка родила сына примерно месяц назад
Украинский телеведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова продолжают привыкать к роли родителей. Пара активно делится тем, как проходят их дни в соцсетях, а Даша еще и рассказывает интересные подробности с точки зрения не только роли матери, но и женщины.
В своем Instagram она выложила пост, где рассказала, что вовсе не скучает за своим беременным животиком. Возможно, кого-то это могло бы возмутить, но Даша вполне доступно объяснила свою позицию.
Даша Квиткова показала идеальную фигуру в бикини через месяц после родов (ФОТО)
— Мне нравится чувствовать себя легче, быстрее и проворнее. Но я очень скучаю за своим состоянием во время беременности. В это время с женщиной происходят невероятные вещи, ее энергетика ощущается отовсюду, — написала блогерка.
Также Даша поделилась своим мнением, что во время беременности женщины становятся еще более прекрасными, цветущими и красивыми.
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