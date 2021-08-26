Утреннее шоу 2 сезон: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Apple TV + опубликовал трейлер 2 сезона сериала «Утреннее шоу».

Во втором сезоне проекту после скандала с харассментом американский телеканал UBA попросит свою культовую ведущую Алекс Леви вернуться в эфир, чтобы поднять рейтинги и наладить дела в компании. Телеведущая таки согласится на это предложение, но после долгих уговоров и на своих условиях. Вместе с Брэдли Джексон Алекс Леви будет решать, какой же будет правда. Новый сезон будет посвящен новым проблемам, в частности расизму и коронавирусу.

Главные роли в сериале исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Также в проект снялись Стив Карелл, Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Бел Поул, Десин Терри, Джанина Гаванкар, Том Ирвин и Марсия Гэй Харден, Грета Ли, Руайри О’Коннор, Хасан Минхадж, Холланд Тейлор, Тара Карсян, Валерия Голино и Джулианна Маргулис.

Премьера второго сезона сериала «Утреннее шоу» состоится уже 17 сентября 2021 года.

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