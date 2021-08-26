Том Круз посадил свой вертолет в саду английской семьи

Селебрити совершил экстренную посадку, как в кино

Американский актер Том Круз, который сейчас снимается в последнем фильме «Миссия невыполнима» в Великобритании, посадил свой вертолет прямо в саду одной из британских семей. Об этом сообщает издание ВВС.

Как оказалось, семье Элисон Уэбб из графства Йоркшир сообщили, что высокопоставленному лицу очень нужно приземлиться на территории их саду, чтобы тот не опоздал по важным делам. Поскольку ближайший аэропорт Ковентри временно закрыт, женщина согласилась помочь. А потом выяснилось, что важным гостем был сам Том Круз.

«Я подумала, что детям было бы здорово увидеть, как вертолет приземлится в саду. А когда он прилетел и вышел, это было «Вау». Он подошел просто к детям поговорить, потом подошел, толкнул нас локтем и сказал большое спасибо. Затем он сказал, что, если дети хотят, они могут подняться на вертолете », — рассказала Элисон Уэбб.

Том Круз с удовольствием сфотографировался с семьей, а потом устроил детям «принимающей» семьи и детям ее друга полет на вертолете.

Вот так история! Будет, что внукам рассказать!

Фото: Getty Images

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