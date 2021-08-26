Светлана Лобода станет мамой в третий раз

Мама двух дочерей мечтает о сыне

Похоже, бэби-бум в украинском шоу-бизнесе продолжается! На прошлой неделе стало известно, что Настя Каменских и Потап скоро станут родителями. А вчера, 25 августа, пресс-служба «Океана Эльзы» официально подтвердила, что у фронтмена группы Святослава Вакарчука родился сын. Но на этом сюрпризы от звезд не закончились! На днях повод для бурных обсуждений подкинула и популярная поп-исполнительница Светлана Лобода (LOBODA). Интригующими новостями артистка поделилась в недавнем интервью украинской прессе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Не секрет, что 38-летняя Светлана Лобода является счастливой мамой двух дочерей — 10-летней Евангелины и 3-летней Тильды. В своем интервью артистка призналась, что чувствует себя абсолютно счастливым человек. Но в пазле ее жизни все-таки есть один недостающий фрагмент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Так, LOBODA и ее молодой человек, имени которого она не разглашает, мечтают о сыне. По словам артистки, она серьезно настроена на третью беременность, и ответственно подходит к ее планированию. И Светлана, и ее бойфренд тщательно следят за здоровьем. Они уже вакцинировались против COVID-19, потому что понимают, насколько важно защитить себя от негативных последствий болезни — особенно для будущих матерей.

Читай также:

Дженнифер Лопес снова станет мамой после свадьбы с Беном Аффлеком

Снова вместе! История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека с 2002 до 2021 год