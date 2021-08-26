Шумахер: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервса Netflix представил трейлер документального фильма о Михаэле Шумахере под названием SCHUMACHER.

«SCHUMACHER»: смотреть трейлер онлайн

В фильме покажут, как Михаэль Шумахер стал легендой Формулы-1, его детство и становление как одного из самых успешных гонщиков всех времен. Вместе с его семьей в документалке покажут интервью с лучшими представителями Формулы-1 — Микой Гаккинен и Дэвидом Култхард. Также своими воспоминаниями поделятся бывший босс Шумахера Лука ди Монтедземоло, а также руководитель FIA Жан Тодт и бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун.

Продюсерами фильма стали Бенджамин Сейкель и Ванесса Нокер.

Премьера документалки о Михаэле Шумахере состоится уже 15 сентября 2021 года.

Фото: Getty Images

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