Ксения Мишина и Александр Эллерт до сих пор вместе! Смотри видеодоказательство
Известная пара продолжает встречаться после неоднозначных постов в соцсетях
Не так давно сеть всколыхнула новость о том, что украинская актриса Ксения Мишина и сценарист Александр Эллерт расстались. Слухи спровоцировал неоднозначный пост Ксении в Instagram, в котором она намекала о расставании. После этого в социальных сетях обеих звезд больше не появлялось новых совместных фото и видео. Пока Александр Эллерт не поздравил Ксению с первой годовщиной их отношений, опубликовав романтическое видео в своем Instagram.
Поклонники пары сразу начали говорить, что все это очередной пиар-ход. Мол, пара никогда не расставалась, а просто подогревает интерес к себе.
И вот на днях таки появились доказательства того, что Ксения Мишина и Александр Эллерт таки вместе. Пару заметим в аэропорту, когда они отправлялись на совместный отпуск на Кипр. Очевидцам даже удалось заснять влюбленных на видео, которое опубликовали в TikTok.
@f.multifanКсю и Саша были замечены вместе в аеропорту????????#рекомендации #эллертксюша #мишина #мишинаэллерт #эллерт #холостяк #ксениямишина
Очевидно, что пара таки вместе. Но остается вопросом: они снова сошлись или, действительно, не расходились и это все пиар? Время покажет.
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