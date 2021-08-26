Ксения Мишина и Александр Эллерт до сих пор вместе!

Известная пара продолжает встречаться после неоднозначных постов в соцсетях

Не так давно сеть всколыхнула новость о том, что украинская актриса Ксения Мишина и сценарист Александр Эллерт расстались. Слухи спровоцировал неоднозначный пост Ксении в Instagram, в котором она намекала о расставании. После этого в социальных сетях обеих звезд больше не появлялось новых совместных фото и видео. Пока Александр Эллерт не поздравил Ксению с первой годовщиной их отношений, опубликовав романтическое видео в своем Instagram.

Поклонники пары сразу начали говорить, что все это очередной пиар-ход. Мол, пара никогда не расставалась, а просто подогревает интерес к себе.

И вот на днях таки появились доказательства того, что Ксения Мишина и Александр Эллерт таки вместе. Пару заметим в аэропорту, когда они отправлялись на совместный отпуск на Кипр. Очевидцам даже удалось заснять влюбленных на видео, которое опубликовали в TikTok.

Очевидно, что пара таки вместе. Но остается вопросом: они снова сошлись или, действительно, не расходились и это все пиар? Время покажет.

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