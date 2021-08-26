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После 39 лет молчания: Группа ABBA представит новые песни

Группа ABBA представит новые песни

Легендарные музыканты вернутся на сцену

Шведская группа ABBA собирается представить пять новых песен впервые за 39 лет. Также группа даст шоу под названием Abba Voyage в Лондоне. Об этом пишет издание ВВС.

Свое шоу ABBA в специально построенном театре в Восточном Лондоне, который завершат только в следующем месяце. Правда, по информации источника The Sun, выступать на сцене будут не сами участники группы, а их голограммы. Фанаты также смогут увидеть документальный фильм о возвращении группы.

Все дальнейшие подробности о шоу можно узнать на официальном сайте Abba Voyage.

Напомним, что последний раз группа ABBA выступал в 1982 году. После чего артисты начали сольные проекты. Группа был внесен в Зал славы рок-н-ролла.

Фото: Getty Images

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