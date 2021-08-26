Группа ABBA представит новые песни

Легендарные музыканты вернутся на сцену

Шведская группа ABBA собирается представить пять новых песен впервые за 39 лет. Также группа даст шоу под названием Abba Voyage в Лондоне. Об этом пишет издание ВВС.

Свое шоу ABBA в специально построенном театре в Восточном Лондоне, который завершат только в следующем месяце. Правда, по информации источника The Sun, выступать на сцене будут не сами участники группы, а их голограммы. Фанаты также смогут увидеть документальный фильм о возвращении группы.

Все дальнейшие подробности о шоу можно узнать на официальном сайте Abba Voyage.

Напомним, что последний раз группа ABBA выступал в 1982 году. После чего артисты начали сольные проекты. Группа был внесен в Зал славы рок-н-ролла.

Фото: Getty Images

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