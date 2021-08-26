Человек-паук Домой пути нет: смотреть официальный трейлер

Киностудия Sony представила тизер-трейлер фантастического экшна «Человек-паук: Домой пути нет».

«Человек-паук: Домой пути нет»: смотреть трейлер онлайн

Впервые за всю киноисторию Человека-паука любимого супергероя разоблачен! Питер Паркер больше не в состоянии совмещать обычную жизнь и супергеройский обязанности. Чтобы вернуть все назад, он обращается за помощью к Доктору Стрэнджа … Тот сумел сделать так, чтобы все в мире забыли, что Питер Паркер и есть Человек-паук, но что-то пошло не так … Вселенная — слишком сложная материя, чтобы менять что-то под себя . Теперь Питер должен почувствовать сполна, что значит быть супергероем!

К главной роли вернулся Том Холланд. Также в фильме сыграли Бенедикт Камбербэтч и Зендея. Режиссером выступил Джон Уоттс.

Фильм «Человек-паук: Домой пути нет» выйдет 16 декабря 2021 года.

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