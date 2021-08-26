Елизавета II собирается судиться с принцем Гарри и Меган Маркл

Британская монархиня устала от нападок семьи своего внука

Королева Елизавета II готовится подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет издание The Sun.

Как отмечает The Sun, Елизавете II «надоели нападки герцога и герцогини Сассекских», поэтому их «привлекут к ответственности». Королева уже приказала разработать правовую стратегию, чтобы противостоять непрерывной критике со стороны пары. Сейчас Букингемский дворец уже готовится послать юридические оговорки в издательство Penguin Random House, которое в следующем году собирается выпустить откровенные мемуары принца Гарри. В них он хочет раскрыть откровенные подробности жизни в королевской семье. Но Виндзоры больше не допустят пропитки такого в народ.

«Всему есть предел. <…> Королева и ее семья наняли адвокатов. Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные приступы недопустимы. Если кто-то был назван в книге и обвинен в чем прямо, это может быть клеветой, а также нарушением его прав на частную семейную жизнь. Юристы могут также связаться с издателями книги, чтобы заранее предупредить их о последствиях и о ее содержании. Есть опасения, что американская общественность может попасть в ловушку того, что рассказывают Гарри и Меган», — сообщил источник, близкий к королеве.

Фото: Getty Images

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