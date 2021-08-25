В сериале «Корона» покажут любовницу принца Филиппа. Без скандала не обойтись

Новый сезон проекта о британской монаршей семье станет еще более провокационным

Известный сериал «Корона» об отношениях внутри королевской семьи Великобритании покажет новую порцию скандалов. Ранее было известно, что в 5 сезоне сюжет сосредоточится вокруг отношений принца Чарльза и принцессы Дианы, развода принца Эндрю с Сарой Фергюсон, пожара в Виндзорском замке, а также смерти леди Ди и принцессы Маргарет. Но авторы проекта решили добавить еще одну нотку скандальности, а именно роман принца Филиппа с аристократкой Пенни Нетчбулл.

«Создатели «Короны» считают, что отношения Пенни и Филиппа достойны того, чтобы показать их в сериале. Но вряд ли Ее Величества и другим членам королевской семьи понравится то, что Филиппа изобразят неверным мужем», — рассказал инсайдер изданию The Sun.

Известно, что Пенни сыграет Наташа Макэлхон, а роль Филиппа досталась Джонатану Прайсу.

Кто такая Пенни Нетчбулл? Пенни Нетчбулл — это дочь бизнесмена Реджинальда Иствуда, которая стала членом британской королевской семьи в 1979 году, когда вышла замуж за Нортона Нетчбулла, третьего графа Маунтбеттена. Пенни стала подругой королевы Елизаветы и принца Филиппа. На момент начала возможного романа принца Филиппа и Пенни Нетчбулл девушка было 24 года, а мужу королевы Елизаветы II — 56 лет.

Фото: Getty Images

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