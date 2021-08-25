Бен Аффлек собирается сделать предложение Дженнифер Лопес

Селебрити планирует таки сделать Джей Ло своей женой

Говорят, что дважды в одну реку не войдешь. Но голливудский актер Бен Аффлек и американская певица Дженнифер Лопес собираются доказать обратное. Сначала они восстановили свои отношения после перерыва в 20 лет, а теперь Бен Аффлек собирается сделать любимой предложение. По крайней мере, об этом начали писать все западные СМИ.

Слухи о возможных помолвке Бенна Аффлека и Дженнифер Лопес спровоцировали папарацци, которые поймали актера в ювелирном бутике, где он рассматривал кольца. Выбирать кольцо для Джей Ло Бен пошел вместе со своей мамой и сыном, поэтому, скорее всего, семья уже одобрила выбор звезды. Горячее слухи делает тот факт, что Бен Аффлек заходил в ювелирный бутике уже дважды за последние несколько дней.

Интересно, что и где Бен Аффлек собирается сделать Дженнифер Лопес? Ждем радостные новости.

Фото: Getty Images

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