MANU — «Повезло»: премьера дебютного трека украинской певицы!

С помощью сингла артистка делится со слушателями добром и позитивом, которые переполняют ее

19 августа состоялась премьера дебютного трека певицы MANU. Раньше девушка выступала под псевдонимом Анна Жулина и работала в основном в жанре шансон. Теперь же артистка решила изменить направление, и уже в качестве MANU представила свой первый хит. Он получил название «Повезло».

– Я верю в то, что человек сам создаёт свою судьбу, – поделилась певица. – И поняв это, я решила создать положительный месседж – для себя и для людей. Нам сейчас очень не хватает позитива, но во мне его много! Песня «Повезло» – автобиографичная, с элементами мечтаний: что-то взято из моей жизни, например, «крепче сяду в седло», ведь я люблю и иногда занимаюсь верховой ездой. А что-то описывает мои заветные стремления. Песня очень быстро написалась – текст мой, в создании мелодии помогла моя подруга Надежда Терлецкая, аранжировку создали Усеин Бекиров и Игорь Мельник. Хочу отметить, что мне очень важно то, с кем я работаю, эта компания рождает у меня огромное вдохновение. Мне очень «Повезло»!

Трек MANU – «Повезло» уже доступен на всех цифровых площадках!

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