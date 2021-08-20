Макс Барских — Just Fly: премьера клипа!

Эстетика Вуди Алена и лейтмотивы 50-х, перекрытый «Борисполь» и личный Boeing 737-800, 100 уникальных образов и вызов устоявшимся музыкальным трендам – об этом всем новый клип-мюзикл от Макса Барских и Алана Бадоева

20 августа на официальном YouTube-канале Макса Барских состоялась долгожданная премьера сингла Just Fly — заглавного трека будущего альбома Барских. Именно с ним певец кардинально меняет музыкальный ход событий.

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— Я бросаю вызов современным трендам. На мой взгляд, в них много темного и однотипного. Давно поймал себя на мысли, что перестал слушать то, что популярно. Сегодня меня завораживает музыка 50-х — эта эпоха и стала лейтмотивом Just Fly — своеобразной мантрой хорошего настроения. Каждый звук в ней создан для того, чтобы стимулировать эндорфины и настраивать слушателя на полет фантазии, — рассказал артист. — Just Fly – это первая ласточка из будущего альбома, над которым я работаю с Виталием Телезиным. Мы кропотливо собираем каждый звук в единую атмосферу. В альбоме будет очень много неожиданных решений и слияний совершено разных стилей. В нем будет сама жизнь

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Just Fly – это мюзикл в стиле 1950-х, в котором каждый кадр и яркая деталь напоминают о золотом веке Голливуда. По словам Макса, его новый персонаж максимально приближен к тому, как он сам ощущает жизнь.

Съемочный процесс над новой видео работой проходил в одном из терминалов «Борисполя», задействованный на протяжении недели — беспрецедентный случай в истории аэропорта. В съемках ключевой сцены клипа было задействовано 20 единиц спецтранспорта, в том числе пять современных пассажирских самолетов, включая Boeing 737-800.

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Главную женскую роль в клипе исполнила модель Катрин Барк.

— Мы долго искали героиню для нашего клипа, так как в главной роли я хотел видеть девушку в стиле фильмов Вуди Алена, — прокомментировал Макс Барских. — Вместе с Катей мы репетировали более двух недель. Я безумно рад нашему выбору, так как на экране вы увидите настоящую синергию!

— Just Fly — наше любимое детище, в котором мы соединили 50-ые и новые тенденции, — отметил Алан Бадоев. — Каждая деталь в нем создана с большой любовью. Слушатели Макса по всему миру уже давно просили англоязычный сингл — и мы подготовили для них особое зрелище от самого сердца.

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