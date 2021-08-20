Саша Чистова обнажилась на новом фото

Девушка подорвала Instagram новой публикацией

Похоже, после расставания с участником реалити «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Сергеем Стоуном жизнь Саши Чистовой изменилась к лучшему. Украинский блогер и обладательница премии World Bloggers Awards-2019 начала больше времени проводить с близкими и друзьями, путешествовать и принимать участие в различных рекламных съемках. Яркими фото и видео из жизни девушка активно делится на официальной странице в социальных сетях.

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Так, на днях Саша Чистова, которая ранее призналась, сколько зарабатывает на Instagram и YouTube, опубликовала в личном профиле пикатное фото. Девушка позировала абсолютно голой, лежа на диване и прикрывшись подушками. Она в очередной раз продемонстрировала поклонникам точенную фигуру — изящные стройные ножки, осиную талию и пышный бюст.

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Пикантная публикация Саши Чистовой за считанные часы набрала более 100 000 лайков. Это на 30% больше, чем у большинства постов девушки. Подписчики засыпали блогера многочисленными комплиментами, и отметили, что после тяжелого расставания с Сергеем Стоуном, она стала выглядеть гораздо лучше.

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