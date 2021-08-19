Наталье Могилевской сделали предложение руки и сердца!

Трогательный момент произошёл после сольного концерта артистки

На днях в Киеве состоялся большой сольный концерт Натальи Могилевской. Сцена на воде, лучшие хиты легенды, танцы под открытым небом… Незабываемый вечер для поклонников артистки!

На концерте Наталья Могилевская появилась очень эффектно. Артистка приплыла на яхте, исполняя «Морские звезды» – одну из самых любимых публикой песен. Встречали Наталью бурными аплодисментами! А когда яхта пришвартовалась и певица вышла к зрителям, они принялись танцевать и петь вместе с ней.

Наталья Могилевская наконец показала своего возлюбленного-миллионера

Со сцены BAKKARA RIVER PARTY Наталья Могилевская исполнила свои лучшие хиты. Среди них: зажигательные синглы «Завелась», «Любила» и «Я танцевала», а также трогательные украиноязычные треки «Відірватись від землі», «Місяць» и «Покохала». Кроме того, Наталья удивила публику восхитительными нарядами, украшенными цветными пайетками. Многие зрители признали: артистка выглядела просто сногсшибательно.

На этом сюрпризы вечера не закончились! После концерта Наталья Могилевская вышла на интервью к журналистам. Во время общения артистки с прессой к понтону, на котором располагалась сцена, подплыли несколько катеров с её поклонниками. Они громко пели хиты Натальи, засыпали её комплиментами и благодарностями за концерт.

Самый большой страх: Наталья Могилевская призналась, что боится лестницы

Наталья Могилевская была рада такому вниманию. Она приветствовала поклонников и счастливо им улыбалась. Как вдруг один из мужчин встал со своего места и выкрикнул: «Наталья, выходите за меня замуж!» Как это было, смотри в видео:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

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