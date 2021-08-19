Екатерина Осадчая родила Юрию Горбунову второго сына

Селебрити стала многодетной мамой

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая третий раз стала мамой. Сегодня, 19 августа, звезда родила своему мужу, телеведущему Юрию Горбунову сына. Для звездной пары это второй совместный ребенок. Они вместе воспитывают 4-летнего сына Ивана, также у Екатерины есть сын от первого брака 18-летний Илья.

О радостной новости в семье Юрий Горбунов сообщил в своем Instagram. Дважды папа опубликовал пост с тремя трогательными снимками. На первом фото он держит ножку своего новорожденного малыша, на втором показывает больничную табличку со сведениями о нем, а на третьем Юрий сам прыгает от радости, одетый в больничную одежду.

«Сьогодні,19 серпня о 5.05 ранку в нашій сім‘ї сталася щаслива,довгоочікувана подія-в нас народився ще один синочок!! Пишаюся тобою,наша матуся!!Люблю тебе!Ми безмежно щасливі!!! Яке це неймовірне відчуття перерізати пуповину,і бачити як з‘являється на світ твоя дитина!!Дякую тобі за це!!» — подписал радостный пост счастливый папа.

Известно, что второй сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова родился в 5 утра весом 3250 г и ростом 52 см. Имени своего малыша звездные супруги пока не рассекречивают.

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