Актриса Маша Смолякова («Перші ластівки») вышла замуж: «Муж выбирал платье со мной» (фото)

Девушка взяла фамилию мужа и теперь она — Мария Грекова

Актриса сериала «Первые ласточки» (Новый канал) Мария Смолякова, которая исполняла главную роль Полины, вышла замуж за актера Александра Грекова. Молодые сыграли свадьбу в августе. В эксклюзивном комментарии для Нового канала Мария рассказала все подробности и поделилась личными фото.

— Мы начали готовиться к свадьбе где-то с июня 2021 года. К счастью, карантин никак не повлиял на наш праздник. Были какие-то разногласия при подготовке, но мы искали компромиссы, ведь важно, чтобы понравилось все обоим, — рассказала Маша.

На свадьбу молодые пригласили только самых близких родственников и друзей. Праздновали два дня и решили немного разделить гостей. В первый день провели выкуп невесты, роспись в ЗАГСе и праздник с семьей (родственниками) в ресторане. Но в сам ЗАГС, рассказывает Маша, пришли поздравить и друзья.

В первый день праздника у молодоженов также была фотосессии, кадры сделали, как отдельные, так и с семьей. А уже в ресторане не обошлось без традиций: первый танец молодоженов, танец с папой невесты, с мамой невесты, обряд со свечами с передачей семейного очага, снятие фаты и повязание платка, танец с незамужними девушками, бросание свадебного букета и подвязки невесты.

— Второй день свадьбы мы праздновали в доме. Там уже собрались все наши друзья, друзья семьи и мы с Сашей воплощали все наши мечты в реальность. Не было чего-то одного за что мы переживали, нам были важны все детали и моменты на празднике, — поделилась Маша.

Интересно, что несмотря на то, что Маша и Саша придерживались довольно многих традиций, свадебное платье жених выбирал вместе с невестой.

— Саша выбирал платье вместе со мной, если бы оно ему не понравилось, я бы сразу это увидела и расстроилась. Именно поэтому и решили выбирать вместе. Саша знает мои вкусы и то, что мне подходит, поэтому без него было бы трудно. Он знал, что я не хочу какое-то супер-платье, я хотела что-то обычное, но со вкусом, — рассказала Маша.

Кстати, помогали в выборе свадебного платья также и подружки актрисы. Здесь можно посмотреть фото.

А снимки молодоженов с фотосессии просто великолепны. Поздравляем и желаем вечной любви!

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