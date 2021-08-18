Зовсім не боляче: Сергей Мартынюк — откровенно о разводе и новом клипе. Эксклюзив!

Лидер группы «Фіолет» рассказал об окончании отношений с женой, о том, как это повлияло на его творчество, и как он решился записать столь откровенный трек «Зовсім не боляче».

Сегодня «Фіолет» презентовали новую видео работу на трек «Зовсім не боляче», который по праву считается одним из самых интимных и откровенных в дискографии бэнда:

— Это своеобразная эпитафия моему брака и истории отношений, которая длилась семь лет. Написанная в один из самых трудных жизненных периодов моих тридцать трех с половиной, когда нужно было определяться, что делать дальше и делать что-то вообще. Строки и мелодия появились на кухне квартиры моего друга, где я на тот момент временно жил. Я не до конца понимал, готов делиться этим с миром или нет, и вообще в будущем смогу ли выставлять на всеобщее обозрение отдельные подробности личной жизни, как делал это до того, — признался Сергей Мартынюк. — Трудно сказать, просил я этой песней прощения, оправдывался или просто пытался окончательно поставить точку и двигаться дальше, однако, это и история, при написании которой меньше думалось о форматах, целевую аудиторию, хитовый потенциал и промо-месседжи.

Музыкант признался Новому каналу, что развод переживал очень сложно:

— В какой-то момент я понял, что мы с Лорой — уже совсем разные люди. Развод стал для меня сложным и болезненным периодом, который я тяжело переживал. Впоследствии все эмоции я перенаправил в поэзию и песни. Я всегда буду вспоминать нашу историю с теплом и благодарностью, но важно двигаться дальше в будущее. Мы не держим друг на друга зла, и это самое важное.

Режиссером клипа «Зовсім не боляче» выступил Виталий Карабань. Видео снимали на пленку 8 мм., проявляли и оцифровывали ее в США. Съемочный процесс длился два дня в любимых для солиста уголках Киева: Труханов остров, Софиевская площадь, Шевченковский район. Главную героиню сыграла актриса кино Альбина Гончар. Поиски продолжались недолго, поскольку в группы было видение, какой должна быть актриса, предложил Альбину режиссер и Сергей Мартынюк сразу же ее утвердил:

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— Когда дело дошло до съемок видео, я интуитивно чувствовал, что хочу пленку с ее теплом и подлинностью. А еще маленькое, красивое кино о чувстве скоротечности счастья и очередным напоминанием о ценности каждого дня и опыта. Мне понравилось.