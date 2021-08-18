Оля Полякова презентует фильм о непростой жизни артиста

Поп-дива представила на кинофестивале в Одессе фильм «Зірки за обміном», в котором не только сыграла главную роль, но еще и выступила в качестве сопродюсера

16 августа в рамках Одесского международного кинофестиваля стартовал традиционный Летний кинорынок. На нем проходит презентация будущих хитов украинского кинопроката. В их числе — первая комедия года, фильм «Зірки за обміном», в котором солирует Оля Полякова. Певица прибыла в Одессу со своей командой, лично представила киноработу, ставшую ее дебютным продюсерским опытом, и объявила дату выхода картины в широкий прокат — с 1 января 2022 года.

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«Зірки за обміном» — легкая рождественская история для всей семьи, в которой вместе с Олей Поляковой главную роль сыграл лидер группы DZIDZIO Михаил Хома. В основе фильма — комедийное противостояние двух лидеров музыкальной индустрии, а также неожиданное актерское перевоплощение Поляковой, которая будет играть… мужскую роль!

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Как рассказала артистка, эта роль для нее в чем-то автобиографична, так как отсылает к самому главному — к тому, насколько важна семья в жизни человека. С той поправкой, что в реальности Поляковой удалось понять это раньше, чем ее киногероине — в период, когда она только «стучалась в дверь шоу-бизнеса» и делала свои первые шаги.

— Сейчас мне легче переносить какие-то неудачи, комментарии хейтеров — все, что беспокоит тревожную душу артиста, потому что я знаю, что самые главные люди ждут тебя дома, — прокомментировала Оля Полякова. — Это фильм об амбициях и о том, что в борьбе за успех мы не замечаем главного. А главное — это семья, близкие, родные.

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Артистка описывает «Зірки за обміном» как добрый, смешной, семейный фильм, в котором нашлось место всему: как любовно-драматической линии, так и сценам с погонями.

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