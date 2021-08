Новая четверка в продолжении «Секс в большом городе»: кто заменил Ким Кэтролл?

Премьера продолжения культового сериала «Секс в большом городе» должно состояться уже осенью 2021

Главная актриса сериала Сара Джессика Паркер, исполняющая роль Кэрри Брэдшоу, выложила новые фото со съемочной площадки в свой Instagram. И, честно говоря, видеть то, что на них — очень необычно.

На фото представлена ​​новая четверка подруг. И вместо любимой всеми Ким Кэтролл (Саманты Джонс) с Сарой Джессикой Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлоттой Йорк) и Синтией Никсон (Мирандой Хоббс) обнимается уже новая актриса — Николь Ари Паркер. Поклонники сразу начали обсуждать: это новая Саманта или просто новая героиня? Впоследствии, оказалось, что актриса Николь Ари Паркер исполнит роль совершенно новой героини — Лизи.

Видно, что сценаристы не захотели менять формат на «трех подруг» и добавили четвертую. Конечно, мы с вами увидим все в сериале, который, кстати, называется «And Just Like That …». Однако сложно представить, что кто-то в силах заменить четвертую «старую» подругу Саманту.

