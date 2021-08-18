Дело на 50 лямов: Джонни Депп подает в суд на Эмбер Херд
Звезда стремится восстановить свою репутацию
Голливудский актер Джонни Депп получил разрешение суда штата Вирджиния подать иск о диффамации на экс-жену Эмбер Херд. Об этом пишет издание People.
Ранее бывшая возлюбленная Джонни Деппа отсудила у селебрити кругленькую сумму, обвинив его в насилии в провокационной статьи. После такого скандала Голливуд отвернулся от Джонни, хотя адвокаты и оказывали немало доказательств его невиновности в суде. Теперь же у актера появился шанс официально очистить свою репутацию и снять с себя все обвинения.
Американский суд разрешил подать иск на Эмбер Херд, обвинив ее в распространении информации, унижает его честь и достоинство, а также наносит ущерб деловой репутация. Он может получить от бывшей компенсацию в размере 50 миллионов долларов. Следим дальше по ситуации.
Фото: Getty Images
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