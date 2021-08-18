Джонни Депп подает в суд на Эмбер Херд

Звезда стремится восстановить свою репутацию

Голливудский актер Джонни Депп получил разрешение суда штата Вирджиния подать иск о диффамации на экс-жену Эмбер Херд. Об этом пишет издание People.

Ранее бывшая возлюбленная Джонни Деппа отсудила у селебрити кругленькую сумму, обвинив его в насилии в провокационной статьи. После такого скандала Голливуд отвернулся от Джонни, хотя адвокаты и оказывали немало доказательств его невиновности в суде. Теперь же у актера появился шанс официально очистить свою репутацию и снять с себя все обвинения.

Американский суд разрешил подать иск на Эмбер Херд, обвинив ее в распространении информации, унижает его честь и достоинство, а также наносит ущерб деловой репутация. Он может получить от бывшей компенсацию в размере 50 миллионов долларов. Следим дальше по ситуации.

Фото: Getty Images

Читай также:

Джонни Деппа впервые поддержали коллеги, после скандала с Эмбер Херд: проблемы закончились?

Поймали на лжи: Джонни Депп победил в суде Эмбер Херд