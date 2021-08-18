Даша Квиткова показала идеальную фигуру в бикини через месяц после родов (ФОТО)

Блогер вернула прежнюю форму достаточно быстро

Месяц назад украинский телеведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова впервые стали родителями. Девушка родила любимому сына Льва. С тех пор пара активно делится опытом своего отцовства в соцсетях, а сама Даша еще и рассказывает о восстановлении после родов.

На днях Даша Квиткова опубликовала фото в сториз в Instagram, на котором позирует в бикини. Молодая мама не скрывает, что ей не нравится ее тело после родов. Но на снимке она выглядит великолепно. Уже через месяц после родов Даше удалось избавиться от лишнего веса и восстановить хорошую фигуру. Только посмотрите на эту бейби маму!

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